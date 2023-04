Pongauer Forscher entwickelten Skischuh von morgen

Ein Salzburger Forscherteam mit Pongauer Beteiligung ist für den österreichischen "Forschungs-Oscar" nominiert. Gemeinsam mit Atomic und der Universität Salzburg entwickelten sie den Connected Boot (CDT), einen Skischuh, der die Qualität des Skifahrens mithilfe verschiedener Sensortechnologien sowie maschinellen Lernens bewertet und in weiterer Folge verbessert.

Ein neues Projekt der Salzburg Research Forschungsgesellschaft macht es sich unter der Leitung von Elisabeth Häusler zur Aufgabe, den Skisport zu revolutionieren. Gemeinsam mit Atomic und der Universität Salzburg entwickelte das Forschungsteam den Connected Boot (CDT), einen Skischuh, der die Qualität des Skifahrens mithilfe verschiedener Sensortechnologien sowie maschinellen Lernens bewertet und in weiterer Folge verbessert. "Skifahrer bekommen durch den CDT-Boot ein unmittelbares Feedback zu ihrer Bewegungsqualität direkt auf eine App am Handy: für jeden einzelnen Schwung, für eine Abfahrt oder den ganzen Skitag", erklärt Forschungsleiterin Elisabeth Häusler. "Langfristig wollen wir aus den Bewegungsdaten automatisiert Ermüdung erkennen und so das Unfallrisiko beim Skifahren senken. Denn Skifahren ist für viele Menschen eine hochattraktive Sportart, die jedoch meist nur an wenigen Tagen im Jahr, dann aber für mehrere Stunden, ausgeübt wird. Die Kombination aus hoher Motivation, vergleichsweise wenig spezifischem Training und einer intensiven körperlichen und mentalen Belastung kann dann dazu führen, dass Ermüdung nicht rechtzeitig erkannt wird. Ermüdungserscheinungen sind jedoch ein wichtiger Grund für Handlungsfehler, deren Folge Stürze und Verletzungen sein können. Darum wollen wir die Skiausrüstung ,intelligent' gestalten. Intelligente Sportausrüstung soll die Ermüdung von Skilaufenden erkennen und rechtzeitig zu einer Pause raten." Teil des Forscherteams sind auch zwei Pongauer Gesichter: Harald Rieser und Eva Hollauf sind am Erfolg des Salzburger Forschungsprojektes maßgeblich beteiligt.

Für mehr Intelligenz in den Ski-Produkten

Den Ursprung der Idee lieferte die Altenmarkter Firma Atomic selbst: "Sie wollten mehr Intelligenz in ihre Produkte bringen und kamen mit dieser Idee auf uns zu. Gemeinsam mit den Sportwissenschaftern der Uni Salzburg erhoben wir im Labor und in alpinen Skilaufstudien auf der Piste die Veränderungen subjektiver, physiologischer und biomechanischer Parameter im Verlaufe eines körperlich anspruchsvollen Skitages. Die Erkenntnisse aus den Messungen im Labor und am Schnee nutzten wir bei Salzburg Research zur Entwicklung von Algorithmen zur automatisierten Erkennung von Müdigkeit. So kann mittels trainingswissenschaftlicher, biomechanischer sowie sportpsychologischer Faktoren, gepaart mit dem Know-how zu Sensorik, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz, automatisiertes Feedback generiert werden. Gerade die gehäuften Unfallzahlen im Winter 2022/23 auf Österreichs Pisten haben uns gezeigt, wie wichtig die rechtzeitige Erkennung von Ermüdungserscheinungen ist."

Obwohl der CDT-Boot mit und für Profis entwickelt wurde, sollten in Zukunft auch "normale" Skifahrer und Skischulen vom intelligenten Skischuh profitieren können. "Aktuell untersuchen wir in einer momentan noch laufenden Studie, wie auch Hobby-Skifahrende von dieser Technologie profitieren. Und nicht zuletzt könnte die Technologie auch den Skischulen unter die Arme greifen. Aufgrund dieser hohen Relevanz und der sehr positiven Rückmeldungen der ersten Tester haben wir die Forschungsarbeit beim Houskapreis eingereicht", hebt Häusler weiter hervor.

Der Houskapreis gilt als der größte private Preis für anwendungsnahe Forschung Österreichs. Das Salzburger Forschungsteam ist gemeinsam mit vier anderen Projekten in der Kategorie "Außeruniversitäre Forschung" nominiert. "Wir haben uns dazu entschlossen, beim Houskapreis einzureichen, da es sich in Österreich schwierig gestaltet, private Forschungsgelder zu akquirieren." Eine Expertenjury entscheidet, wer eine Chance auf den heimischen "Forschungs-Oscar" mit einer Dotierung von insgesamt 750.000 Euro hat. Die Verleihung findet samt Livestream, der um 19 Uhr auf der Website des Houskapreises losgehen wird , am 27. April statt.