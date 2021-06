Pongauer Gartengestalter schreibt Rekordumsätze

Die Coronakrise war für die Firma LaKra alles andere als geschäftsschädigend. Es sei das beste Jahr seit der Firmengründung 2015, sagt Geschäftsführerin Ann-Katrin Langegger-Krallinger. "Das übrig gebliebene Urlaubsgeld stecken derzeit viele in ihr Heim." Ehemann Markus Langegger und sie bieten in St. Martin am Tennengebirge individuell gefertigte Lösungen für den Garten.

Die Hauptrolle spielt das Material Metall. LaKra wurde als Ableger der Traditions-Kunstschmiede Rochus Krallinger gegründet. Die junge Garde habe sich damals ein eigenes Geschäftsfeld gesucht, das sich ...