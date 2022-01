Pongauer Händler fordern Ende von 2G

Ungleichbehandlung zwischen Handelsriesen und dem kleinstrukturierten Handel müsse ein Ende haben, sagen die Protagonisten der Plattform SBS (St. Johann, Bischofshofen, Schwarzach).

In einem offenen Brief an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Die Grünen) pocht die SBS-Plattform der Kaufmannschaften St. Johann, Bischofshofen und Schwarzach auf ein Ende der 2G-Pflicht im Handel. "Wir sind alle samt Impfbefürworter und tragen sinnvolle Maßnahmen mit, aber die Ungleichbehandlung zwischen den Handelsriesen und dem familiengeführten regionalen Handel muss ein Ende haben", sagt SBS-Geschäftsführer Klaus Horvat-Unterdorfer.

Während kleine Geschäfte zu Kontrollen verpflichtet würden, sei der Zugang zu großen Supermärkten ohne Auflagen und Einschränkungen möglich. "Und dort wird im ...