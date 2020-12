Pongauer Skigebiete wachsen dank neuer Gondel zusammen

Die Verbindungsbahn zwischen Wagrain und Kleinarl geht am 24. Dezember in Betrieb. Sie läutet für sechs Pongauer Skigebiete eine neue Ära ein.

Wolfgang Hettegger hatte in den vergangenen Tagen wenig zu lachen. Die verpflichtenden FFP2-Masken in Skigebieten regen den Vorstandsvorsitzenden von Snow Space Salzburg (Bergbahnen St. Johann, Wagrain, Flachau) auf. Er befürwortet die angekündigte Verfassungsklage der Seilbahnervereinigung und hofft auf eine aufschiebende Wirkung. Dann könnte in den nächsten Tagen doch noch Skifahren ohne die hoch klassifizierten Schutzmasken möglich sein. Ein Mund-Nasen-Schutz würde reichen.

Sepp Harml, Geschäftsführer des Shuttlebergs Kleinarl-Flachauwinkl, stößt ins selbe Horn. Die Handhabung der FFP2-Masken, das Auf- und ...