70 Jahre ist es her, dass Hans Tautermann mit zarten Pflänzchen selbstständig wurde. Enkel Rudi nimmt es nun mit Großkonzernen auf.

Im Stammhaus der Gärtnerei Tautermann in Schwarzach laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In zwei Tagen steigt ein großes Fest in den Firmenräumen. Denn dann ist es genau 70 Jahre her, dass die Gärtnerei von Hans und Herta Tautermann gegründet wurde. ...