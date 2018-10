Pop-up-Store für Bierspezialitäten und regionale Bauernprodukte öffnete in der Salzburger Altstadt

Bis Ende April hat der temporäre Shop geöffnet, jeden Freitag warten Verkostungen auf interessierte Gäste.

Unter dem Motto "Vom Brauer und Bauer" öffnete im "sFachl" in der Kaigasse 13 ein Pop-up Store von Stiegl und der Salzburger Landwirtschaft seine Pforten. Bis Ende April nächsten Jahres wird es dort Bierspezialitäten und ausgewählte Produkte vom Stiegl-Gut Wildshut sowie frische, regionale Lebensmittel und Köstlichkeiten von verschiedenen Salzburger Bauern zu entdecken und zu kaufen geben.

"Bierbrauen und Landwirtschaft gehören einfach zusammen, nicht zuletzt kommen die Grundzutaten fürs Bier von den Bauern, und Regionalität ist bei Stiegl seit jeher ein wichtiger Faktor", erklärt dazu Stiegl-Geschäftsführer Thomas Gerbl. "Der neue Pop-up Store im Fachl in der Kaigasse ist neben den klassischen Märkten eine zusätzliche, moderne Art, die frischen, hochwertigen Lebensmittel unserer Bauern direkt zu den Menschen in die Stadt zu bringen", ergänzt Gerald Reisecker, Geschäftsführer des Salzburger Agrar Marketing.

Jeden Freitag laden abwechselnd Stiegl und die Salzburger Landwirtschaft gegen Voranmeldung und um 10 Euro pro Person (maximal 20 Personen) von 17 bis 18.30 Uhr zum Verkosten ein. Der erste Verkostungsabend findet am Freitag, 12. Oktober, mit Niki Rettenbacher von der Bio-Hofkäserei Fürstenhof in Kuchl statt. Anmeldung für die Verkostungsabende unter "sFachl Salzburg" telefonisch 0662 276196 oder per Mail an salzburg@fachl.at.



Quelle: SN