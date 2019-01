Porsche Holding steigt nun auch in japanischen Markt ein

Die Porsche Holding Salzburg bleibt auf Expansionskurs: Vor wenigen Tagen hat sie zwölf konzerneigene Volkswagen-Händler in Japan übernommen, die bisher unter der Führung von Volkswagen Group Japan (VGJ) standen.

Die zwölf Betriebe haben zuletzt pro Jahr rund 4.000 Neuwagen der Marke VW verkauft. Alle 328 Mitarbeiter werden übernommen, teilte die Holding am Freitag mit. Die Volkswagen AG bündelt seit einigen Jahren den Verkauf unter dem Dach der Salzburger Porsche Holding, zuletzt in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und nun in Japan. Die Porsche Holding Salzburg ist eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG. Sie ist in 28 Ländern in Österreich, West- und Südosteuropa sowie in Kolumbien, Chile, China, Malaysia, Singapur, Brunei und nun auch in Japan tätig. Mit dieser Neuakquisition betreibt sie künftig 469 Händlerstandorte und beschäftigt rund 31.400 Mitarbeiter.

