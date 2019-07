In der Mooncity an der Sterneckstraße will der Autokonzern Elektromobilität erlebbar machen. Das Zentrum soll noch heuer aufsperren.

Seit gut einem Jahr rätseln Beobachter, was die Porsche Holding Salzburg mit ihrer Immobilie an der Sterneckstraße vorhat. Zuletzt diente der Standort als Weltauto-Stützpunkt, zuvor wurde dort die Sportwagenmarke Porsche verkauft. Nun ist die Katze aus dem Sack: Passend zur ...