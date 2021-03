Post AG holt sich Absage um Absage bei der Suche nach einer Fläche für ein neues Verteilzentrum in Salzburg

Die Post hat bei vielen Gemeinden sowie beim Bundesheer und bei der Asfinag angeklopft - vergeblich. Wo Bereitschaft für einen Verkauf vorlag, lagen die Preisvorstellungen meilenweit auseinander. Jetzt wagt die SPÖ erneut einen Vorstoß, das Verteilzentrum mit 450 bis 550 Mitarbeitern in die Stadt Salzburg zu holen.

"Von 50.000 Quadratmetern aufwärts ... " Die Post AG sucht eine Fläche für den Neubau eines Verteilzentrums im Salzburger Zentralraum - am besten mit guter Autobahnanbindung. Der bisherige Standort in Wals-Siezenheim ist längst zu klein geworden - zuletzt auch wegen des Onlinebooms in Coronazeiten.



"Seit 2017 haben wir 19 Liegenschaften geprüft"

"Wir haben von Puch über Hallein bis Bergheim alle Gemeinden angesprochen und beim Bundesheer und bei der Asfinag angeklopft. ...