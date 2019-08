Spatenstich für Betrieb mit 150 Mitarbeitern an der Autobahn. Die Gemeinde begrüßt das Projekt.

Der Spatenstich für einen 150-Mitarbeiter-Betrieb wird am Donnerstag in Thalgau gefeiert. Die Post AG wird an der Sonystraße in der Nähe des Autobahnanschlusses eine Paketumschlagsbasis errichten und mehr als 20 Millionen Euro investieren.

Das Geschäft mit Paketen boomt ...