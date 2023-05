Postalm gerettet - Gläubiger stimmten dem Sanierungsplan zu

Die Zukunft des Skigebietes Postalm zwischen Strobl und Abtenau ist gesichert. Am Mittwoch haben die Gläubiger dem Sanierungsplan zugestimmt.

Betroffen von dem Insolvenzverfahren sind die "Winterpark Postalm GmbH & Co KG" sowie die "Winterpark Postalm GmbH". Die Unternehmen waren in die Krise geraten, weil die um den 20. Dezember 2022 eingesetzt habende Warmwetterphase die Pisten großteils unbefahrbar gemacht hatte. In der Folge brach das wichtige Weihnachtsgeschäft weg, auch im Jänner herrscht weitgehende Flaute auf der Postalm.

Der Winterpark rutschte in die roten Zahlen. Betroffen von dem Sanierungsverfahren sind rund 45 Gläubiger mit Forderungen im Ausmaß von 350.000 Euro.

Die Gläubigerschaft hat den Sanierungsbemühungen und dem angebotenen verbesserten Sanierungsplantrag zugestimmt. Die gesetzlich erforderlichen Mehrheiten wurden erreicht. Das teilte der Kreditschutzverband am Mittwoch mit.

Durch die Sanierung der Winterpark Postalm GmbH & Co KG gelte die Komplementärin als mitsaniert, hieß es weiter.

Die Insolvenzgläubiger erhalten insgesamt eine Quote von 30 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren wie folgt: 15 Prozent in Form einer Barquote binnen 14 Tagen ab Annahme des Sanierungsplanes sowie zwei weitere Teilquoten in Höhe von jeweils 7,5 Prozent zahlbar bis 2. Mai 2024 sowie 2. Mai 2025.