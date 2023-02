Postalm: Liftbetreiber muss wegen 450.000 Euro Schulden in Sanierungsverfahren gehen

Die vierwöchige Warmwetterphase ab Dezember hat nun Folgen im Skigebiet Postalm zwischen Strobl und Abtenau. Am Landesgericht ist nun ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Der Betrieb geht unterdessen weiter.

Das teilt der Kreditschutzverband von 1870 am Donnerstag in einer Aussendung mit. Zwölf Dienstnehmer und rund 35 Gläubiger seien betroffen. Zum Masseverwalter wurde der Salzburger Rechtsanwalt Michael Pallauf bestellt.

Die Höhe der Schulden steht laut KSV nicht endgültig fest. Derzeit sei von einem Schuldenstand von 450.000 Euro auszugehen. Dem Schuldenstand stehen Aktiva gegenüber, deren präzise Höhe noch eruiert werde muss.

Die Gläubiger sollen insgesamt zumindest 30 Prozent binnen zwei Jahren ab rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplanes erhalten.

SN/christian sprenger Skigebiet Postalm nach den Schneefällen am Sonntag, 29. Jänner 2023.

Über die Insolvenzursache berichtete der KSV dies: "Laut Angaben der Schuldnerin, sah sie sich in der Wintersaison 2022/2023 mit schlechten Schneeverhältnissen/ Schneemangel konfrontiert. Damit einhergehend musste diese einen Umsatzausfall hinnehmen und sah sich letztlich gezwungen ihre Zahlungsunfähigkeit einzugestehen. Der Monat Jänner 2023 war bis Mitte des Monates umsatztechnisch ein Totalausfall für die Schuldnerin."

"Betrieb geht bis Saisonende weiter"

Das deckt sich auch mit den Angaben von Geschäftsführer Linus Pilar, der in den vergangenen Wochen auch öffentlich zur schwierigen Lage des Skigebietes Stellung genommen hatte. Am Donnerstag sagte Pilar den SN: "Das Sanierungsverfahren ist nun jener Schritt, den wir auch schon angekündigt hatten."

Diese Lage hatte sich nach den Schneefällen der jüngsten Vergangenheit - zumindest was den Besucherandrang anbelangte - deutlich entspannt. Am vergangenen Wochenende gingen die Liftanlage in Vollbetrieb. Die Parkplätze waren am Samstag sowie am Sonntag schon in den Vormittagsstunden fast vollständig ausgelastet. Pilar sagte, der "Betrieb geht ganz normal weiter. Wir mussten nur heute (Donnerstag, Anm.) wegen des starken Windes zwei Lifte schließen." Die Skigebietsbetreiber wollen ihre Lifte bis 19. März offenhalten.

Am Montag will Pilar mit seinem Geschäftspartner, dem Wiener Wirtschaftsanwalt Michael Proksch, bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die Lage des Unternehmens erläutern.