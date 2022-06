Postamt in Hallwang sperrt jetzt doch zu

Die Filiale in Mayrwies ist nicht mehr rentabel, heißt es vom Unternehmen. Jetzt sucht man nach einem Postparner, um weiterhin in der Region vertreten zu sein.

Die Postfiliale in Mayrwies schließt mit Ende Juni. Der Standort sei nicht mehr rentabel, heißt es von der Post AG. Die Filiale habe in den vergangenen Jahren rote Zahlen geschrieben. Dies sei von der Regulierungsbehörde geprüft und nun auch bestätigt worden. Derzeit suche man aber nach einem Post-Partner in der Gegend. "Wir möchten auch in Zukunft Postdienstleistungen und Finanzservices der bank99 in der Region anbieten", sagt Post-Sprecher Hannes Huber.

Das Unternehmen meldete den Standort nicht zum ersten Mal ...