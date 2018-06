Prebersee: Jetzt wird Red Bull aktiv

Der neue Eigentümer des alten Hotels Funcke, Konzernchef Dietrich Mateschitz, schickt Experten aus. Es gab ein erstes Abtasten mit der Gemeinde.

Nach dem Kauf des ehemaligen Hotels Funcke am Prebersee im Lungau lässt Red-Bull-Konzernchef Dietrich Mateschitz nun Nägel mit Köpfen machen. Mateschitz' Spezialisten für Immobilien basteln an der künftigen Nutzung. Am Freitag gab es eine Gesprächsrunde, an der unter anderem der Red-Bull-Baumeister und Mateschitz-Vertraute Christian Schluder sowie der Tamsweger Bürgermeister Georg Gappmayer (ÖVP) teilgenommen haben.