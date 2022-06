Preisrallye: Kanalrohre sind um 90 Prozent teurer geworden

Die Bautätigkeit darf nicht zum Stillstand kommen - da sind sich Land und gemeinnützige Wohnbauträger einig. Die Unternehmen wünschen sich mehr Geld aus der Wohnbauförderung.

Die Kosten am Bau steigen dramatisch. Baumeister Peter Ebster, Geschäftsführer von Ebster Bau: "Zum einen sind es die deutlich über dem Kollektivvertrag liegenden Löhne, die bezahlt werden, um Fachkräfte zu bekommen. Zum anderen liegt es auch an einer Hortungsstrategie von Großlieferanten. So sind beispielsweise in den vergangenen zwei Jahren die Preise für Stahl um 170 Prozent gestiegen. Kanalrohre sind um rund 90 Prozent teurer geworden." Bis Mitte 2023 sieht Ebster eine hohe Wahrscheinlichkeit "für eine Abkühlung des Preisniveaus".

