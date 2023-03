Preisrallye schickt Windhager auf Achterbahnfahrt

Klimawende und Gaskrise führten zum Boom bei Pellets-Öfen. Die hohen Pelletspreise brachten jetzt den Einbruch. Wie das Seekirchner Familienunternehmen dennoch auf mehr als 1000 Mitarbeiter wachsen will.

In der Nähe von Gmunden entsteht ein Wärmepumpen-Werk. Eröffnet wird 2024.

Eigentlich könnte Windhager-Chef Stefan Gubi mit dem abgelaufenen Jahr 2022 mehr als zufrieden sein. "So schön ein Umsatzwachstum von 40 Prozent aber klingen mag, in Wahrheit ist es auch ein Albtraum", sagt Gubi. Vor allem, wenn rasanter Boom und massiver Einbruch sich in immer kürzeren Abständen abwechseln.

Die europaweiten Energiemärkte spielen seit Monaten verrückt. Für Heizsystem-Hersteller wie den Seekirchner Familienbetrieb hat das drastische Folgen. Schon ab dem zweiten Halbjahr 2021 sei - getrieben auch von starken Förderungen für ...