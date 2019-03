Die Brüder Obauer aus Werfen und der Fischhändler Walter Grüll aus Grödig unternehmen eine außergewöhnliche Exkursion nach Wien.

Drei Salzburger Spitzengastronomen geben als lukullische Botschafter eine außergewöhnlichen Auftritt in Wien. Der Fischhändler und Störzüchter Walter Grüll aus Grödig sowie die Vier-Hauben-Köche Rudi und Karl Obauer aus Werfen waren am Montagmorgen vor der Dämmerung aufgebrochen, um in einem Wiener ...