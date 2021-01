Prestigeauftrag für Voglauer: Hilton Vienna Park neu gestaltet

Das Abtenauer Möbelwerk Voglauer hat am Umbau von Österreichs größtem Hotel mitgewirkt.

Das Hilton Vienna Park, Österreichs größtes Hotel, erstrahlt seit Mitte des vorigen Jahres in neuem Glanz: Die Arge Wien Stadtpark (Voglauer Hotel Concept und List Smart Results) hat die 663 Zimmer und Suiten renoviert - und das bei laufendem Betrieb. Am Umbau waren 592 Handwerker an 280 Arbeitstagen beteiligt. "Die Optimierung der Abläufe und die Einhaltung strenger Sicherheitsmaßnahmen ermöglichten auch das ,Grande Finale' während der Covid-Pandemie und die erfolgreiche Übergabe an Hilton," heißt es. Die Zimmer und Suiten wurden in drei verschiedenen Kategorien ausgestattet. Die Penthouse Suite wurde nach Entwürfen des Designbüros Goddard Littlefair aus London gestaltet.

Voglauer-Geschäftsführer Peter Grünwald zeigt sich hocherfreut über den Großauftrag: "Als produzierender Leitbetrieb im Tennengau sind wir stolz, so ein großartiges Projekt abgewickelt zu haben. Die positive Resonanz des Hilton-Managements hat uns mehr als gefreut und stimmt uns positiv für zukünftige Projekte."

