Privatbank Gutmann verstärkt ihre Aktivitäten in Salzburg

Salzburgs diskretes Bankgeschäft mit vermögenden Privatkunden kam zuletzt deutlich in Bewegung. Mit Schelhammer Capital tauchte ein neuer Mitspieler auf. Jetzt will auch die Bank Gutmann ihre Aktivitäten in Salzburg und im Westen Österreichs verstärken. Der neue Niederlassungsleiter Florian Rukover hat das erklärte Ziel, die Bank im Westen bekannter zu machen und damit auch Marktanteile zu gewinnen. Gutmann zählt zu Österreichs größten Privatbanken und verwaltet fast 25 Milliarden Euro an Kundengeldern. In Salzburg ist die Bank seit zehn Jahren tätig und ...