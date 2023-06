Privatbrauereien feiern ihre Unabhängigkeit

Von Freitag bis Sonntag feiern die österreichischen Privatbrauereien ihre Unabhängigkeit. Sie öffnen ihre Pforten und laden zum Besuch und zur Verkostung ein. Am Freitag lädt beispielsweise die Trumer Brauerei in Obertrum zu einer kommentierten Verkostung mit Diplom-Biersommelière Johanna Panholzer. Auch bei der Stieglbrauerei in Salzburg-Maxglan ist viel los. Wer etwa am Sonntag einen Kronenkorken oder ein Etikett eines Bieres einer österreichischen Privatbrauerei mit dem typischen Siegel mitbringt, wird auf ein Seiterl eingeladen, kann das Museum gratis besuchen - und bekommt eine Flasche Goldbräu zum Abschied mit.

Warum haben sich die 43 Privatbrauereien zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen? "Bereits sechs von zehn Bieren, die in Österreich getrunken werden, stammen von internationalen Großkonzernen. Damit ist es Zeit, ein Zeichen zu setzen", heißt es. Die Botschaft an die Kundinnen und Kunden: "Wir sind 100 Prozent konzernfrei." Obmann im Verein der unabhängigen Privatbrauereien ist Hubert Stöhr, Geschäftsführer der Brauerei Schloss Eggenberg. Als Stellvertreter fungiert Stiegl-Chef Heinrich Dieter Kiener. Zu den unabhängigen Privatbrauereien gehören in Salzburg neben Stiegl und Trumer auch die Weisse in der Stadt Salzburg, das Pinzgau-Bräu in Bruck sowie die Naturbrauerei von Axel Kiesbye in Obertrum.