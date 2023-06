Probleme bei der Post: Kunden warteten Monate auf Prämien

Eine Treueaktion wird zum Ärgernis. Wegen Zustellproblemen der Post musste die SalzburgMilch die begehrten Tassen ein zweites Mal versenden.

Die Tassen der SalzburgMilch kamen bei manchen Kunden nicht – und nun zum Teil doppelt – an.

"Doppelt hält besser" - mit diesem Spruch beginnt ein Entschuldigungsschreiben, das die SalzburgMilch in den vergangenen Monaten an viele Kundinnen und Kunden geschickt hat. Angekommen ist es mit einem Set aus drei Kaffeetassen, der Prämie der Treueaktion von SalzburgMilch. Kunden, die seit Herbst 2022 sorgsam Pickerl von den Milchpackungen abgezogen und gesammelt an den Salzburger Molkereibetrieb eingeschickt haben, haben zum Teil vergeblich auf ihre erhofften Präsente gewartet. Zahlreiche Reklamationen sind seit dem Frühjahr bei SalzburgMilch eingegangen, wie das Unternehmen bestätigt. ...