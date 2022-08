Produktion braucht viel Gas: Wird jetzt das Hundefutter knapp?

Ob für Hund oder Katze, in der Dose, der Schale oder dem Frischebeutel: Für die Herstellung von Heimtierfutter braucht es vor allem eines: viel Gas. Denn um abgefüllt und dann im Vorratsschrank von Herrchen oder Frauchen monatelang haltbar zu sein, muss alles ultrahocherhitzt werden.

In Deutschland schlugen die großen Tierbedarfshändler, darunter Fressnapf, deswegen jüngst Alarm. In einem offenen Brief an die deutsche Bundesregierung fordert die Branche, als "kritische Infrastruktur" eingestuft zu werden. Andernfalls drohe bei einer Gasdrosselung das ...