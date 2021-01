Professionell durch die Krise gebohrt

Spätestens seit Corona hat jeder auch Bohrer daheim. Claudia Zoff führt die Geschäfte beim Premiumhersteller Alpen-Maykestag in Puch.

Wer Claudia Zoff gegenübersitzt, kommt nicht in Versuchung, über das leidige Geschlechterthema in Technikunternehmen zu lamentieren. Die 43-Jährige ist ausgebildete Maschinenbauerin und Managerin und ist als Führungsperson so natürlich präsent, dass Diskussionen über Frau- oder Mannsein lächerlich wirken. Die Frage, ob es Mut in Zeiten wie diesen braucht, kann man sich auch sparen: Die Frau ist passionierte Fallschirmspringerin und als solche bisher 1300 Mal ins quasi Nichts gesprungen. Herausforderungen anzunehmen, das ist ihr Ding.

Vor knapp drei Jahren ...