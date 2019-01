Prominente und ihre Neujahrsvorsätze für 2019: Raiffeisen lud zum Neujahrsempfang

1400 Gäste des Raiffeisenverbands hörten beim Neujahrsempfang im Salzburg Congress den "jungen Stimmen der Stadt" zu: Die Salzburger Domkapellknaben und -mädchen sowie die Jugendkantorei am Dom sangen das Requiem von Mozart, ein Stück aus "The Sound of Music" und Festlieder aus Afrika.

In seiner Rede sprach Generaldirektor Günther Reibersdorfer über Digitalisierung: "Es muss gelingen, ein modernes Bankwesen aufzubauen und moderne Dienstleistungen anzubieten, ohne die Menschlichkeit zu verlieren." Im großen Bild v. l.: Gerit Stadlbauer, Flötist Felix Gutschi, Moderator Lukas Schweighofer, Generaldirektor Günther Reibersdorfer und Verbandsobmann Sebastian Schönbuchner mit Alien Plätzer und Simon Bechtold. Rechts: Reibersdorfer, LH Haslauer und Erzbischof Lackner.