Puch-Urstein: Letzte Bausteine für eine Ruine

Im Wissenspark in Urstein verwirklicht die Automatenfirma UKO aus Golling die beiden noch fehlenden Bauteile.

Dass das große Tennengauer Betriebsansiedlungsprojekt in Puch nun vor einem erfolgreichen Abschluss steht, haben vor ein paar Jahren nicht mehr viele Gemeindebürger und Immobilienexperten geglaubt. Bauarbeiter werken trotz Wintereinbruch an den beiden letzten von sechs Bauteilen des Wissensparks. Kräne gehören hier seit Jahren zum Ortsbild. Am Montag fand der offizielle Spatenstich mit vielen "Vätern" des schwierigen Vorhabens statt. Die UKO-Gruppe investiert zirka 60 Millionen Euro.

"Ein historischer Tag für Puch. Es schließt sich ein Kreis", sagte Bgm. Helmut ...