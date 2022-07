Puch-Urstein: Wissenspark ist "ausverkauft" und große Baustellen folgen

Genau zu seinem 70. Geburtstag freut sich der Unternehmer Franz Stiller über eine Punktlandung: Die Verwertung der Flächen sei abgeschlossen.

Der Salzburger Immobilienunternehmer Franz Stiller führt durch den Wissenspark in Puch-Urstein. In der Tiefgarage bleibt er stehen und erinnert sich: "Hier ist das Wasser eineinhalb Meter hoch gestanden. Eisvögel haben da gejagt." Die Tiefgarage hatte noch keine Decke, "so hab' ich das übernommen". Stiller beschreibt den Zustand der Bauruine unter dem damaligen Projektbetreiber, der 2015 in Konkurs ging.

Fertig gebaut ist das große Technologiezentrum mit einer Gesamtnutzfläche von rund 45.000 Quadratmetern noch nicht. Nach dem Kauf 2015, nachdem ...