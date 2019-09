Das Sportunternehmen strukturiert um. Das trifft rund 30 Mitarbeiter in der Münchner Bundesstraße in Salzburg. Die Gewerkschaft will rasch einen Sozialplan verhandeln.

SN/APA (dpa) Die Austria Puma Dassler GmbH mit Sitz in Salzburg-Liefering soll sich zukünftig wieder auf das „Kerngeschäft“ fokussieren. Bis zu 30 von 95 Mitarbeitern bangen um ihren Job. (Symbolbild)