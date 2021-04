QR-Code zeigt, wo der Salat gewachsen ist

Mit einem sozialen Netzwerk haben sie Bauern digital vernetzt. Jetzt wollen zwei junge Pinzgauer mit dem Farmcode Kunden und Landwirte näher zusammenbringen.

Ein Landwirt bietet freie Almplätze in Saalbach, ein anderer sucht einen Sommerpraktikanten, ein Dritter ist an Erfahrungen rund um den Zaunbau interessiert: In dem sozialen Netzwerk Farmlifes helfen sich Landwirte gegenseitig. Das "Facebook für Bauern" hat aber Spezialfunktionen, die im amerikanischen Pendant fehlen. Etwa eine Push-Benachrichtigung, mit der im Umkreis von 30 Kilometern andere Landwirte um Hilfe gebeten werden können, und einen Branchenmarktplatz.

Hinter Farmlifes stehen mit Lisa Rieder (26) und Herbert Astl (28) zwei junge Pinzgauer. Die ...