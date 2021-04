Radstädter Vorzeigefirma hat nun Platz zum Wachsen

Mit zwei Mitarbeitern begann 2013 die Geschichte von has.to.be. Mittlerweile sind es 85. Am neuen Standort ist Platz für 145 - und noch ein Gebäude. Der Umsatz könnte sich heuer verdreifachen.

Der anhaltende Erfolgskurs hatte für beengte Verhältnisse gesorgt. Damit ist vorerst Schluss, am Sonntag bezog Martin Klässner mit seinen 85 Mitarbeitern ein neues Firmengebäude in Radstadt. Auf vorerst sieben Jahre hat sich has.to.be in den modernen Komplex auf den Stadler-Gründen am Eingang zum Stadtzentrum eingemietet. Bis zu 165 Arbeitsplätze sind auf 2600 Quadratmetern Nutzfläche vorhanden, geht es nach dem Chef, sind diese in zwei Jahren besetzt. Danach gebe es die Möglichkeit, auf dem Areal ein weiteres Gebäude in ähnlicher Größenordnung ...