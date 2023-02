Raiffeisen investiert in Salzburg-Itzling 50 Millionen Euro in Zentrum für Büros, Shops und Gastro

Provisorisch in Betrieb genommen wurde der Lokalbereich aber schon am Dienstag – bei der Firstfeier, bei der die Ehrengäste an Heurigentischen Platz nehmen konnten.

In den drei obersten Geschoßen entstehen Büros, darunter ein Gastronomiebetrieb sowie Geschäfte.

Für zwei Geschäfte sowie für den 590 Quadratmeter großen Gastronomiebereich werden noch Pächter gesucht. Provisorisch in Betrieb genommen wurde der Lokalbereich aber schon am Dienstag - bei der Firstfeier, bei der die Ehrengäste an Heurigentischen Platz nehmen konnten.

Der Großteil der insgesamt 10.500 Quadratmeter Nutzfläche ist bereits vermietet. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit soll das neue Nahversorgungszentrum in Salzburg-Itzling Ende 2023 in Betrieb gehen. Eigentümer und Bauherr Raiffeisenverband Salzburg investiert knapp 50 Millionen Euro in das Großprojekt.

...