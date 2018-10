Raiffeisen tauscht alle Bankomaten aus

Der Raiffeisenverband rüstet 450 Geräte im gesamten Bundesland auf. Was bedeutet das für die Kunden?

Thomas Nussbaumer zückt seine gelbe Bankomatkarte, hält sie auf das graue Feld am Bankomaten. Künftig müssten die Kunden ihre Karte nicht mehr in den Automaten schieben, erklärt das Mitglied der Raiffeisenverband-Geschäftsleitung. Denn über die Technologie "Near Field Communication" (NFC) erkennt das Gerät die Karte, der Kunde tippt den PIN ein und kommt so schnell an sein Geld. "Das Prinzip kennen Sie vielleicht aus dem Supermarkt."