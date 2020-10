Raiffeisen verkauft Baudienstleister SABAG nach 20 Jahren an drei Firmen

Der Raiffeisenverband trennt sich vom renommierten Baudienstleister. Drei Unternehmen aus der Baubranche steigen ein.

Ein Dreierkonsortium aus der Baubranche übernimmt mit Jahresende den Baudienstleister SABAG GmbH vom Raiffeisenverband Salzburg (RVS). Konkret geht je ein Drittel an die DreiHochDrei Analyse Beratung Management GmbH (München), die Attacca Projektmanagement GmbH (Wien) und die awp Architekten und Ingenieure ZT GmbH (St. Pölten). Als geschäftsführender Gesellschafter fungiert DreiHochDrei-Chef Martin Emberger. Vier Banken und das Land hatten die SABAG 1980 gegründet, um den Bau von Altstadtuniversität, Polizeidirektion und den Finanzämtern in der Stadt zu managen. 2001 ging die Firma an den RVS. Die SABAG hat 15 Mitarbeiter und erzielt drei Mill. Euro Umsatz.

Quelle: SN