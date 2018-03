Rauchfreie Lokale: Auch Döllerer ist ab April dabei

Seit Jahresbeginn läuft die Aktion des Landes Salzburg, Wirte freiwillig zum Umstieg auf ein gänzlich rauchfreies Lokal zu bewegen.

Gestartet hat die Aktion Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP). Am Freitag konnte er einen entsprechenden Aufkleber auf das 150. rauchfreie Lokal kleben.

Denn auch die Döllerers Genusswelten in Golling zählen jetzt dazu. "Das ist ein schöner Erfolg. Jeder einzelne von diesen 150 Betrieben leistet einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit seiner Gäste und Mitarbeiter. Ich bin mir sicher, dass es in den kommenden Wochen noch mehr werden, weil der Zug eindeutig in diese Richtung unterwegs ist", sagt Stöckl.

Haubenkoch Andreas Döllerer sagt: "Ab April sind wir gänzlich rauchfrei. Die Bar war bislang die letzte Bastion für die Raucherinnen und Raucher in unserem Betrieb. In wenigen Wochen ist aber damit Schluss." Warum, das begründet Döllerer damit: "Ich habe einfach keine Lust mehr, darauf zu warten, wie die Causa mit der rauchfreien Gastronomie ausgeht, und möchte jetzt klare Verhältnisse schaffen." Die rauchenden Gäste müssten aber in Golling nicht auf der Straße stehen. Im Gartenbereich richten die Döllerers eine Lounge für Raucher ein.

