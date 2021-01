Rauriser T-Shirts um 88 Euro sind ein Erfolg

Die ganze Welt ist mit Billigkleidung aus asiatischen Fabriken überschwemmt. Aber ein kleiner Betrieb leistet mit "made in Rauris" Widerstand.

Ein T-Shirt, das unter menschenwürdigen Bedingungen und umweltschonend in Österreich hergestellt wird, kostet 88 Euro. Diesen Preis verlangt derzeit die Kontexterei, ein Gemeinwohlbetrieb, der auf "made in Rauris" setzt. Claudia Wagner, eine der vier Gründerinnen, sagt, ihr werde schlecht, wenn sie an die Produktionsbedingungen eines Shirts denke, dass bei uns um drei Euro verkauft werde. "Und man muss es 30 Mal waschen, bis die Chemie draußen ist." Deshalb wollten die Rauriser Kleidung wieder im Ort erzeugen, wie es früher selbstverständlich ...