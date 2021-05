Recycling von Beton soll helfen, Preisrallye am Bau zu dämpfen

Salzburg Wohnbau setzt bei fünf Projekten auf die Wiederverwendung von möglichst viel Abbruch- Materialien und forscht an "Textilbeton" mit Carbonfasern. Das spart Ressourcen - und Geld.

"Auf 9,5 von zehn Flächen, die wir bebauen, stehen Gebäude", sagt Salzburg-Wohnbau-Chef Roland Wernik. Als Folge fallen in Österreich pro Jahr 15 Millionen Tonnen Abbruchmaterial an. Dazu kommt, dass per Gesetz ab 2024 Altbeton nicht mehr auf Deponien landen darf. "Daher müssen wir die Kreislaufwirtschaft ankurbeln", sagt Wernik. Salzburg Wohnbau hat das schon 2020 beim Bundesforstegebäude in Schwarzach erstmals praktiziert: "Beim Neubau wurden so 38 Prozent Recyclingbeton bzw. 1000 Tonnen Abbruchmaterial verarbeitet", sagt Wernik. Beim Abbruch samt Neubau der Volksschule ...