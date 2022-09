Red-Bull-Chef Mateschitz plant Bau am Prebersee

Dietrich Mateschitz erwarb mit dem ehemaligen Hotel Funke ein renovierungsbedürftiges Juwel. Nun kommt ein Projekt ins Rollen.

Das 1932 errichtete Hochgebirgshotel am Ufer des Prebersees ist trotz seiner Baufälligkeit noch immer imposant. Die Dietrich Mateschitz Liegenschaften GmbH bezahlte im Jänner 2018 für das ehemalige Hotel Funke laut Kaufvertrag exakt 2,2 Millionen Euro an den Vorbesitzer, den steirischen Unternehmer Bernhard Ecker. Seither wird im Lungau und darüber hinaus munter spekuliert, was mit der malerisch gelegenen Immobilie passiert.

SN/karikatur: thomas wizany Preberschießen...

Nun kommt erstmals Bewegung in die Sache. In der vergangenen Woche trafen Vertreter ...