Red Bull: Prominentes Catering-Unternehmen übernimmt Betriebskantine

Der Umbau der ehemaligen Rainerkaserne in Elsbethen-Glasenbach zur Red-Bull-Zentrale schreitet zügig voran. Mit Jänner hat die neue Betriebskantine eröffnet. Die Mitarbeiter versorgt einer der Großen der Branche.

Schritt für Schritt nimmt der neue Red-Bull-Standort in der ehemaligen Rainerkaserne in Elsbethen-Glasenbach Gestalt an. Mehr als 700 Mitarbeiter arbeiten bereits in dem denkmalgeschützten Ensemble aus der Zeit der Nationalsozialisten - erbaut 1938 bis 1940. Mit Jänner hat auch die Kantine im früheren Speisesaal der Soldaten ihren Betrieb aufgenommen: Geführt wird sie vom prominenten Wiener Cateringunternehmen Do & Co rund um Attila Dogudan.