Reed Exhibitions Österreich kündigt 90 Mitarbeiter in Salzburg und Wien

Wie Firmenchef Benedikt Binder-Krieglstein das Unternehmen umstrukturieren und sich am Messemarkt behaupten will.

Reed Exhibitions Österreich beschäftigt im Messebereich rund 150 Mitarbeiter in Salzburg und Wien. An den beiden Standorten gehen jetzt 53 Stellen im Messebereich (25 in Salzburg und 28 in Wien) verloren. Beim konzernzugehörigen technischen Fullservice-Dienstleister STANDout mit 240 Mitarbeitern sind ...