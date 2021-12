Regen "frisst" kleinen Liften den Schnee weg

Die Skisaison hatte heuer sogar im Flachgau und Tennengau früh und gut begonnen. Aber das Tauwetter und der Regen sind Spielverderber.

"Heute kein Liftbetrieb aufgrund der starken Regenfälle", hieß es am Mittwoch im Skigebiet Gaißau-Hintersee. "Bei Regen ist ein Skibetrieb nicht sinnvoll", sagte Bergbahnen-Sprecherin Nina Brandauer. Und so bald es geht, möchte man wieder aufsperren. Die Wettervorhersagen waren für Donnerstag allerdings um nichts besser.

Die gleiche Nachricht kam aus dem Lammertal von den Abtenauer Bergbahnen: "Heute wegen Starkregens geschlossen." Durchgehalten haben am Mittwoch hingegen die Zinkenlifte in Hallein-Bad Dürrnberg: "Wir fahren. Die zwei Schlepplifte und der Sessellift sind in ...