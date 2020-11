Regional Einkaufen während des Lockdowns: Salzburger Online-Shops auf einen Blick finden

Die Bäckerei Hochleitner in Tamsweg hat einen, der "Damn Plastic"-Shop in der Salzburger Altstadt und auch der Biobauernhof Rostatt in Bischofshofen hat einen: Die Rede ist von Online-Shops, die während des Lockdowns die einzige Möglichkeit für viele Betriebe ist, weiterhin ihre Produkte zu verkaufen. Oft ist es aber so, dass nur wenige von den Online-Shopping-Möglichkeiten wissen. Das will das Land Salzburg jetzt ändern: Auf seiner Homepage können sich Salzburger Unternehmen unter www.salzburg.gv.at/onlineshops mit ihren Online-Angeboten kostenlos listen lassen. "Bestellungen über das Internet haben einen enormen Anteil im Handel. Wir wollen die heimischen Betriebe vor den Vorhang holen", erklärt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) klar. Er lädt sowohl Konsumenten als auch Händler und Betriebe dazu ein, das Angebot zu nutzen.



Quelle: SN