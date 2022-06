Regionalitätsmesse Saalfelden: 37 Aussteller zeigten, dass das Gute so nah liegt

"Regionale Produkte vor den Vorhang" - unter diesem Motto fand am Sonntag die siebente Regionalitätsmesse in Saalfelden statt. Das Herzblut, das in den Erzeugnisse steckt, war an allen Ecken spürbar.

Es war angerichtet für einen wunderbaren Tag ganz im Zeichen der Regionalität. Mit viel Liebe zum Detail wurden die Waren präsentiert, verschiedenste Lebensmittel ebenso wie heimische Handwerksprodukte. Als Rahmenprogramm warteten unter anderem eine Oldtimer-Ausstellung, Schauschnitzen mit "Schoatnhex" Lisa Hirschbichler oder eine Pinzgauer-Zaun-Vorführung. "Die Qualität der Aussteller war hervorragend. Und bei den Leuten, die da waren, ist das Angebot super angekommen. Was leider aber gefehlt hat, ist eine größere Besucherfrequenz. Der Hauptgrund ist wohl die große Hitze am Sonntag gewesen", bilanziert ...