Registrierungspflicht in Salzburg: Gäste geben ihre Daten bereitwillig an

Ohne den erwarteten Protest startete am Wochenende in Salzburg die Registrierungspflicht in der Gastronomie.

Die Melange muss noch etwas warten. "Darf ich Sie bitten, vor der Bestellung das Kontaktformular auszufüllen?" Ober Peric Marinko vom Café Tomaselli legt den Vordruck auf den Tisch, den die Salzburger Wirtschaftskammer den Gastronomiebetrieben zur Erfassung der Gästedaten zur Verfügung stellt. Wegen der stark steigenden Infektionszahlen müssen die Gäste seit Samstag in sämtlichen Restaurants und Lokalen im Bundesland ihre Daten angeben. Sie erleichtern der Gesundheitsbehörde die Ausforschung von Kontaktpersonen bei etwaigen Coronavirus-Infektionen oder Verdachtsfällen in dem jeweiligen Betrieb. ...