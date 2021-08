Reifenhändler aus Tirol expandiert in Salzburg

Die Achleitner Gruppe mit Sitz in Wörgl hat den Reifenhandel der Firma Antosch mit Sitz in Hallein übernommen - inklusive der drei Standorte. Auch alle 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden übernommen.

Die Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH mit Sitz in Wörgl hat den Reifenhandel der Antosch GesmbH & Co KG übernommen - mit Standorten in Hallein, Bischofshofen und St. Johann. "Wir übernehmen auch alle 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt Christian Neumeyer, kaufmännischer Leiter beim Reifenhandel von Achleitner. Das Tiroler Unternehmen war bereits mit einem Standort in Salzburg vertreten - in Straßwalchen. Jetzt, so heißt es, werde auch der Bereich zwischen Straßwalchen und Tirol abgedeckt. "Die Übernahme ist für uns strategisch gut," ...