Rekorde im Salzburger Tourismus: Mehr als 28 Millionen Nächtigungen

Im Tourismusjahr 2016/2017 wurde erstmals die 28-Millionen-Marke bei den Nächtigungen überschritten und damit ein neues Rekordergebnis erzielt. Rund 7,6 Millionen Gäste machten Urlaub im Land Salzburg.

Die Ergebnisse wurden zwischen November 2016 und Oktober 2017 wurde erzielt. Verglichen mit dem vorangegangenen Tourismusjahr bedeutet dies bei den Gästen ein Plus von 4,9 Prozent und bei den Nächtigungen um 1,3 Prozent. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer war dagegen weiter rückläufig und betrug im Schnitt rund 3,7 Tage. Das ergaben Auswertungen der Landesstatistik unter der Leitung von Gernot Filipp zum Tourismusjahr 2016/2017.

Im November verzeichnet man in der Regel die wenigsten Gäste-Nächtigungen, so auch im Tourismusjahr 2016/2017. Die knapp 600.000 Übernachtungen bedeuteten immerhin um elf Prozent mehr im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Der Dezember lag mit zwei Millionen sogar neun Prozent unter dem Schnitt. Dies konnte im Jänner und Februar mit einem Plus von je rund vier Prozent nicht ausgeglichen werden. Der Februar 2017 (4,4 Millionen Nächtigungen) war wie in den Jahren davor der Monat mit den meisten Übernachtungen.

März und April sind die beiden letzten Monate der Wintersaison. Die Nächtigungen in diesen Monaten werden sehr stark vom Termin des Osterfestes und der davon abhängigen Ferien und Feiertage beeinflusst. 2017 zählte man in beiden Monaten zusammen 4,5 Millionen Nächtigungen, das sind elf Prozent mehr als im Fünf-Jahres-Durchschnitt.

Insgesamt war damit die Wintersaison 2016/2017 mit minus 0,4 Prozent an Nächtigungen sogar etwas schwächer als 2015/2016. Im Vergleich zum Schnitt der Wintersaisonen 2010/2011 bis 2015/2016 ergibt sich ein Plus von 4,3 Prozent.



Sehr starke Sommersaison

Nach einem schwachen Mai folgten mit Juni und Juli überdurchschnittliche Sommermonate. In beiden Monaten zusammen zählte man knapp 5,3 Millionen Übernachtungen. Das bedeutet gegenüber den Vorjahren eine Steigerung von 19 Prozent. Die Monate August bis September 2017 lagen mit neun Prozent leicht über den Vorjahreswerten. Der Oktober war mit 1,1 Millionen Nächtigungen wiederum überdurchschnittlich gut (plus 16 Prozent). In der gesamten Sommersaison wurden damit fast 13 Millionen Gästenächtigungen gezählt, das sind um 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr beziehungsweise zwölf Prozent mehr als im Durchschnitt der Sommer 2011 bis 2016.

