Restaurant der Obauers ist unter den 50 weltbesten

"So weit vorne waren wir noch nie", stellen Rudi und Karl Obauer fest. Das Restaurant der Werfner Spitzenköche wurde am Montagabend in Paris als eines der weltbesten ausgezeichnet. Auf der "La Liste 2022" landeten die Gebrüder Obauer mit 97 Punkten als einziges österreichisches Restaurant unter den Top-50-Lokalen weltweit. Nach dem Kurztrip in die französische Hauptstadt geht es nun zurück an den Herd. "Am 7. Dezember starten wir wieder unseren Abholservice. Auf der Karte stehen etwa Wildpastete mit Fasan, Gänseleber und Flechten-Preiselbeeren und ein Braten vom Almschwein mit Brennnesselknödel und Kürbis-Sauerkraut", verrät Rudi Obauer.

Auch andere österreichische Spitzenbetriebe finden sich mit Top-Bewertungen auf der 1000 Restaurants umfassenden "La Liste". Darunter das Steirereck in Wien (96 Punkte), das Landhaus Bacher (96 Punkte), Rote Wand Chef's Table - Schualhus (95,5 Punkte), Taubenkobel (95,5 Punkte), Döllerers Genießerrestaurant (95 Punkte) und das Restaurant Ikarus im Hangar-7 (95 Punkte).

In die Bewertung fließen die Daten von mehr als 600 Restaurantführern sowie deren Glaubwürdigkeitsindex ein, der von tausenden Chefköchen eingeschätzt wird. Online-Kundenkritiken werden ebenfalls berücksichtigt und mit einem Anteil von zehn Prozent in der Gesamtbewertung gewichtet.