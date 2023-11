Reza Bahrami von der Fachstelle Burschenarbeit stellt auf der BIM die Initiative Boys' Day vor

Er begann als Dolmetscher, war Betreuer für minderjährige Jugendliche und ist nun Regionalleiter für den Boys' Day.

Reza Bahrami ist Ansprechpartner von der Fachstelle Burschenarbeit am Institut für Männergesundheit Salzburg. Dort wird die physische, mentale und soziale Gesundheit von Männern in den Fokus genommen. Reza Bahrami präsentiert die jährlich stattfindende Initiative Boys' Day auf der BIM.

Hierbei können Burschen soziale Berufe kennenlernen und persönliche Gespräche mit Männern führen, die in diesen Berufen arbeiten. Sie können alles live erleben - allein, zu zweit oder mit der ganzen Klasse. Bahrami sagt dazu: "Wir haben einen eklatanten Mangel an männlichen Lehrkräften - gerade im Grundschulbereich. Mit dem Boys' Day regen wir das Interesse bei jungen Männern an, sich mit dem Beruf auseinander zu setzen. Auch bei der Elementarpädagogik gibt es eindeutig viel zu wenige Männer. Dabei wären gute männliche Rollenbilder auch schon im Kindergartenbereich sehr wichtig." Männer werden zum Beispiel auch in Spitälern, Kinder- und Jugend-Betreuungseinrichtungen sowie Alten- und Pflegeheimen dringend gebraucht.

Männliche Vorbilder für die Jugend

Bahrami erachtet es für die Entwicklung der Gesellschaft als wichtig, den Burschen ein positives und gleichstellungsorientiertes Männerbild zu vermitteln. Dies umfasst Themen wie Gewaltprävention, Gender-Pay-Gap oder geschlechtergetrennte Berufssparten. Er selbst hat Migrationshintergrund und blickt auf eine erfolgreiche Berufslaufbahn. Sieben Jahre lang war er Betreuer für minderjährige Jugendliche beim Verein Menschen Leben und vier Jahre lang beim Roten Kreuz Betreuer in einer Flüchtlingseinrichtung. So sieht er sich als Vorbild, durch ein gutes Vorleben die Burschen zu einem positiven Verhalten zu animieren. Auf der BIM und in seinen Beratungen vermittelt er den Jugendlichen, dass sie sich an ihren Stärken orientieren sollen. Dies sei oft eine Herausforderung, helfe den jungen Männern aber auch, sich besser kennen- und einschätzen zu lernen.

Die Berufsinformationsmesse als Highlight

"Ich unterstütze die Burschen dabei, ihre Stärken, Vorteile, Fähigkeiten und Kenntnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Mein Hauptaugenmerk liegt darin, sie auf ihrem Weg in ein gutes Leben zu unterstützen."

Auf der BIM haben Reza Bahrami und sein Team sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Die Burschen seien interessiert und wissbegierig. "Die BIM ist für mich jedes Jahr aufs Neue ein Highlight. Ich freue mich, den Burschen die Berufe näher zu bringen und ihre Fragen zu beantworten." Der Boys' Day ist gut vernetzt, es bestehen Kooperationen mit dem Frauengesundheitszentrum Salzburg, dem Mint Kompass zur Berufsorientierung für Mädchen und dem EUREGIO Girls' Day.