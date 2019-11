Der neue Eigentümer will den Standort der Duswald Bau GmbH in Lamprechtshausen erhalten. Alle 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden übernommen. RHZ-Chef Josef Rettenwander: "Wir stärken unsere Präsenz im nördlichen Flachgau."

Die RHZ Bau GmbH mit Sitz in Salzburg übernimmt die Duswald Bau GmbH in Lamprechtshausen zu 100 Prozent. Der Hintergrund: Firmenchef Otto Duswald geht in Pension. Die Verträge wurden am Mittwoch unterzeichnet. Die Übernahme gilt per 1. Jänner. "Wir stärken ...