Ringen um Fachkräfte beginnt in Salzburg mit Ferienbetreuung von Zehnjährigen

An der HTL in Hallein wird es im heurigen Sommer erstmals eine Ferienbetreuung geben. Das Angebot richtet sich an Kinder, die dort (noch) nicht an die Schule gehen. Im Hintergrund steht das Ringen gegen den Fachkräftemangel.

BILD: SN/HTL HALLEIN Arbeiten mit dem 3D-Drucker wie hier Irma Buljubasic und Attila Eisl.

Die Liste der Firmen umfasst 71 Unternehmen, darunter befinden sich Weltkonzerne wie die Porsche Holding, Palfinger oder Miele. Sie alle haben Vertreter im Kuratorium der HTL Hallein und sind damit Partner der zweitgrößten Schule im Bundesland Salzburg. Unternehmen ringen um gut ausgebildete Fachkräfte, Schulen werben mit breit gestreuten Ausbildungsinhalten um Mädchen und Burschen. Die HTL Hallein bietet dazu im heurigen Sommer sogar erstmals Ferienbetreuung an. Und zwar für 10- bis 14-jährige Kinder aus Mittelschulen bzw. Unterstufen. In der letzten Ferienwoche von 4. bis 8. September (jeweils 8 bis 17 Uhr) gibt es Programmieren von Computerspielen, Arbeiten mit 3D-Druckern, aber auch Löten oder Schmieden sowie Sport. Dank der Schulpartner aus der Wirtschaft kann die Woche um 50 Euro angeboten werden, Mittagessen inklusive. Projektleiter Christoph Schönleitner sagt: "Unser Angebot heißt ,Young Engineers' , also junge Ingenieure und es soll Freude an der Technik vermitteln. Noch sind Plätze frei." Absolventinnen und Absolventen von Höheren Technischen Lehranstalten sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt. Derzeit rauchen bei den jungen Frauen und Männern die Köpfe über ihren Maturaarbeiten. Mit dem Zeugnis haben sie dann aber meist bis zu fünf Jobangebote in der Tasche.

BILD: SN/HTL HALLEIN Ferienbetreuung an der HTL Hallein. Anfragen und Anmeldungen unter www.htl-hallein.at bzw office@htl-hallein.at