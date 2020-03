RLB OÖ hat 100 Prozent der Hypo-Anteile übernommen

Bilanz 2019: Hypo Salzburg freut sich über fast 30 Prozent Zuwachs beim Betriebsergebnis und 3500 neue Kunden. Die Fusion mit den Oberösterreichern soll im Herbst 2021 abgeschlossen sein, die Marke "Hypo Salzburg" aber erhalten bleiben.

Trotz der Verunsicherung durch die Coronakrise gibt es zwischendurch auch positive Nachrichten aus der Salzburger Wirtschaft: Die Hypo Salzburg erzielte im Vorjahr in einem nach wie vor für alle Banken schwierigen Zinsumfeld ein sehr erfreuliches Ergebnis. Obwohl sich der Nettozinsertrag II nur gering um 0,8 Prozent verbesserte, konnte durch höhere Dienstleistungserträge das Betriebsergebnis um 28,81 Prozent auf 10,35 Millionen Euro gesteigert werden. Generaldirektor Helmut Praniess: "Besonders erfreulich ist die Gewinnung von mehr als 3500 Neukunden im vergangenen Jahr. Ein besonders schöner Erfolg ist die Steigerung bei Einmalkrediten um 15 Prozent."

Wertpapiere: 230 Mill. Euro Kundengelder werden mit der Kepler Fonds KAG verwaltet

Der Nettozinsertrag II lag im Geschäftsjahr 2019 bei 43,8 Millionen Euro (gegenüber 43,4 Mill. im Jahr 2018). Das Dienstleistungsgeschäft konnte um 8,5 Prozent auf 17,9 Mill. Euro gesteigert werden. Dabei ist die Fortsetzung der tollen Entwicklung in der Vermögensverwaltung maßgeblich für die hervorragenden Ergebnisse im Wertpapierbereich verantwortlich. Über 230 Millionen an Kundengeldern werden, gemeinsam mit der Kepler Fonds KAG, in unterschiedlichen Managementprodukten betreut.

Betriebsergebnis wurde um 2,3 Mill. Euro gesteigert

Die Steigerung der Betriebserträge von 63,4 auf 66,0 Millionen Euro bei gleichzeitig moderatem Anstieg der Betriebsaufwendungen (Personal- und Sachkosten stiegen von 55,38 auf 55,63 Mill.) erbrachten ein deutlich besseres Betriebsergebnis von 10,35 Mill. Euro (gegenüber 8,035 Mill. im Jahr 2018). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt unter Berücksichtigung der Risikovorsorgen und der Wertpapierbewertungen 5,5 Mio. Euro.

2,3 Milliarden Euro wurden in Form von Krediten vergeben

Die Bilanzsumme der Hypo Salzburg reduzierte sich im Geschäftsjahr 2019 um rund 3,55 Prozent und erreichte einen Wert von 2,97 Milliarden Euro. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus Tilgungen und Verkäufen von Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren sowie Endfälligkeiten von eigenen Emissionen. Die Ausleihungen an Kunden sind von 2,28 auf 2,32 Milliarden Euro gestiegen. Die Einlagen von Kunden sind mit 1,57 Milliarden Euro (davon 554,8 Mill. Spareinlagen, sowie Sicht- und Termineinlagen von 1061,1 Mill.) gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben.

80 Millionen Euro mehr Eigenkapital als gesetzlich nötig

Erneut gestiegen ist das Eigenkapital: Die gesamten anrechenbaren Eigenmittel der Hypo Salzburg erreichten 244,6 Mill. Euro und setzten sich aus 212,6 Mill. Euro Kernkapital (2018: 207,4 Mill.) und 32,0 Mill. Ergänzungskapital (2018: 32,7 Mill.) zusammen. Die gesetzliche Eigenmittelerfordernis lag bei 164,1 Mill. Euro. Somit konnte ein Eigenmittelüberhang von 80,5 Mill. Euro ausgewiesen werden. Mit einer harten Kernkapitalquote von 13,61 Prozent und einer Gesamtkapitalquote von 15,65 Prozent liegen die Werte deutlich über den Mindestquoten. Praniess: "Wir können mithin auf einem sehr stabilen Eigenkapitalfundament aufbauen."

Hypo setzt auch weiterhin auf regionales Filialnetz

Mit den 24 Filialen im Bundesland Salzburg setze man außerdem bewusst auf die Nähe vor Ort und die fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiter in Verbindung mit modernster Bankinfrastruktur, betont Praniess: "Wir bekennen uns zu unseren Standorten, investieren laufend in unsere Filialen und stärken dadurch unsere Präsenz in den Regionen." In den vergangenen Jahren wurden so etwa die Filialen in Seekirchen und Saalfelden modernisiert. Im Herbst des Vorjahres wurde zudem die Filiale in Neumark im ehemaligen Feuerwehrhaus neu gebaut. Derzeit findet der Umbau der Hypo-Zweigstelle in Hallein statt. Der Personalstand blieb 2019 mit 345 Mitarbeitern (2018: 357 Mitarbeiter) nahezu konstant.

Fusion mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist auf Schiene

Nun gelte es, alles daran zu setzen, die Stabilität bei gleichzeitig nachhaltigem, qualitativem Wachstum abzusichern und damit die starke Position am Salzburger Bankenmarkt weiter auszubauen, betont Praniess. Denn bekanntlich steht die Fusion mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ), der die Hypo Salzburg schon länger mehrheitlich gehört, an. Mit einem hausinternen Projekt werden bereits seit 2018 Synergiemöglichkeiten zwischen beiden Banken geprüft. Mit dem Erwerb aller Geschäftsanteile durch die RLB OÖ im Dezember 2019, der Zustimmung der Bankenaufsicht am 5. Februar 2020 und dem Closing per 23. März 2020 sei "ein wesentlicher Meilenstein für eine gemeinsame Zukunft gelungen", wie es in der Aussendung der Hypo heißt.

Ziel sei "nicht nur eine gesellschaftsrechtliche, sondern auch eine organisatorische Verschmelzung und Bündelung der Kräfte beider Unternehmen", wird betont. Praniess: "Die Vorbereitungen für die geplante Fusion mit der Raiffeisenlandesbank OÖ AG laufen bereits. Sie soll im Herbst 2021 umgesetzt werden." Wesentlich dabei sei "dass es zu keinem Mitarbeiterabbau und keinen Filialschließungen kommen wird und die starke Marke Hypo Salzburg auch weiterhin erhalten bleibt", betont man bei der Salzburger Hypo.

Hypo steht auch während der Coronakrise zu ihren Kunden

Die Hypo Salzburg habe als die Regionalbank selbstverständlich auch die aktuellen Entwicklungen rund um die Coronakrise im Fokus, durch die man die Kunden bestmöglich hindurchbegleiten wolle, betont der Generaldirektor: "Vor allem in der aktuellen Situation stehen wir zu 100 Prozent hinter unseren Kundinnen und Kunden. Aufgrund unseres sehr guten Eigenkapitalfundaments, der ausgezeichneten Liquidität und Risikotragfähigkeit der Bank, sind wir auch in diesen herausfordernden Zeiten in der Lage, unsere Privatkunden durch diese Krise zu begleiten. Umso wichtiger ist vor allem jetzt der permanente Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden. Weiters stehen wir unseren zahlreichen Firmenkunden bei allfälligen Liquiditätsengpässen und Kreditüberbrückungen jetzt besonders zur Seite," hält der Generaldirektor fest.

Link: Die Bilanz 2019 wird heute, Mittwoch, 25. März 2020, veröffentlicht; Download unter: www.hyposalzburg.at/jahresfinanzbericht2019