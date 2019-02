Roboter "Sigi" schleppt und sortiert schwere Pakete

Die Produktion wird zunehmend digitalisierter, im Versand übernimmt ein Roboter den Großteil der Arbeiten. Dennoch stellt der Sonnenschutz-Hersteller Schlotterer neue Mitarbeiter ein.

Er hebt bis zu 100 Kilogramm schwere Pakete mühelos hoch, sortiert sie in Sekundenschnelle und legt sie auf Förderbändern ab: "Sigi" ist ein Mitarbeiter, wie ihn sich ein Unternehmen nur wünschen kann. Seit mehreren Monaten werkt er in den Hallen der Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH in Adnet. Verschnaufpausen braucht er keine. Denn: "Sigi" ist ein leistungsstarker Roboter. "Er hebt täglich bis zu zehn Tonnen Gewicht und entlastet so unsere Mitarbeiter von fast allen schweren Hebetätigkeiten", sagt Geschäftsführer Peter Gubisch.